Política: Vereador apresenta moções de repúdio em casos de violência contra crianças em Bariri

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Durante a sessão da Câmara de segunda-feira (4), o vereador Paulo Crepaldi apresentou duas moções de repúdio relacionadas a casos de violência contra crianças — um em Bariri e outro na cidade de São Paulo.

Na Moção nº 56/2026, o vereador manifesta repúdio a suposto caso de violência contra uma criança em uma unidade de educação infantil de Bariri. O texto condena agressões contra crianças e adolescentes e pede investigação rigorosa, com responsabilização dos envolvidos, conforme a legislação.

Na Moção nº 55/2026, Crepaldi se posiciona contra um caso de violência sexual contra crianças registrado em São Paulo. Ele cita a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para afirmar que esse tipo de violência viola direitos básicos e o princípio da proteção integral.

O vereador também apresentou a Moção nº 54/2026, de Congratulação e Aplausos ao LAV – Lar, Amor e Vida, entidade que atua na defesa e acolhimento de crianças e adolescentes, reconhecendo o trabalho realizado pela instituição.

Segundo o parlamentar, ele acompanha os casos e mantém atuação sobre o tema. Uma reunião com o Conselho Tutelar de Bariri foi agendada para buscar esclarecimentos e discutir os fatos e os encaminhamentos possíveis. (Fonte: Assessoria Parlamentar da Câmara)