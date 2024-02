Política: União Brasil pode ter candidato a prefeito ou a vice em Bariri, diz Myrella

A vereadora Myrella Soares da Silva acaba de assumir a presidência do União Brasil em Bariri.

De acordo com ela, a legenda sinalizou a intenção de compor chapa majoritária para o cargo de prefeito ou vice-prefeito para disputar as próximas eleições, marcadas para outubro deste ano.

“Estamos em fase de negociação e analisando a viabilidade dos nomes e a aceitação da população”, destaca Myrella. “O União Brasil acredita no potencial feminino e, mesmo que a majoritária não ocorra, teremos candidaturas femininas muito fortes concorrendo às cadeiras do Legislativo.”

A vereadora e o presidente da Câmara Municipal, Airton Pegoraro (MDB), têm demonstrado afinidades políticas e trabalhos conjuntos, inclusive no pedido de emendas junto a deputados. Pegoraro tem feito reuniões partidárias e colocado seu nome como pré-candidato a prefeito de Bariri.

“Portas abertas”

No momento, o União Brasil está realizando novas filiações partidárias. “Entendemos que existem grandes potenciais a serem explorados e a política precisa de novos nomes para ser oxigenada”, diz.

“O União Brasil vem com a proposta de somar talentos e habilidades diversos e estamos de portas abertas para quem quiser fazer parte, mesmo que a pessoa não queira automaticamente se candidatar, será muito bem-vinda ao nosso time.”

Myrella conta que assumiu a presidência do União Brasil em Bariri para fortalecer a legenda no município. O partido surgiu da fusão entre PSL e DEM. A vereadora foi eleita em 2020 pelo DEM.

Segundo ela, desde o início do mandato teve o suporte do então governador Rodrigo Garcia, do deputado federal Geninho Zuliani e de outras lideranças que à época faziam parte da legenda.

A vice-presidência do União Brasil em Bariri está com a ex-vereadora e ex-vice-prefeita Maria Pia Betti Pio da Silva Nary

“Como sou a única da legenda com o mandato é natural que o partido esteja comigo”, diz Myrella. “Tenho o apoio da Maria Pia, que é a vice-presidente do partido, a quem agradeço a confiança e parceria, bem como os demais membros do diretório que são pessoas da minha extrema confiança.”