Política: Prefeitura abre licitação para locação de motoniveladora

A Prefeitura de Bariri abriu licitação para contratar empresa que preste serviço e efetue a locação de máquina motoniveladora, com peso operacional até 17.000 quilos.

O objetivo da disputa é realizar a manutenção de estradas rurais do município por período de 12 meses.

A licitação é na modalidade pregão eletrônico, registro de preços. Ou seja, haverá contratação apenas do que for necessário ao município.

A avaliação da administração municipal é de R$ 383.330,00 por 1.000 horas de uso da motoniveladora. A empresa vencedora ficará responsável pelo transporte, manutenção, combustível e operador da máquina

A abertura das propostas está marcada para o dia 16 de janeiro, isto é, no próximo governo municipal.

Boa Vista

Recentemente, moradores de bairros rurais que utilizam a Estrada da Boa Vista procuraram a reportagem do Candeia para reclamar da péssima situação da via.

Segundo eles, há tempos existem problemas em vários trechos da estrada, que vêm aumentando com as chuvas que ganharam força no início de novembro.

Veículos ficam atolados em áreas alagadas, necessitando de reboque para serem retirados.

Quem não quer se arriscar utiliza a Rodovia SP-304, que liga Bariri a Itaju, e depois acessa a estrada de terra.

Pedem providências do poder público para melhoria, pelo menos dos trechos mais críticos.