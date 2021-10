Laura Storion deve dar nome ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura

Laura foi servidora pública municipal por 34 anos, no início como auxiliar de escritório e, depois, no cargo de chefe do Setor de Recursos Humanos – Divulgação

A vereadora Myrella Soarea da Silva (DEM) apresentou projeto de lei 23/2021, que denomina Laura Edilza Storion da Costa Silva o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Bariri.

Laura faleceu em março, aos 53 anos, vítima de complicações da Covid-19. Foi servidora pública municipal por 34 anos, primeiro como auxiliar de escritório e, depois, por muitos anos, no cargo de chefe do Setor de Recursos Humanos. Perpassou por várias administrações municipais com maestria, sempre com atuação e dedicação reconhecidas.

Era baririense, filha mais nova de quatro irmãos, do casal Agostinho Storion Filho e Laurinda Pultrini Storion. Foi casada por 20 anos com Cirineu da Costa Lima.

Para justificar a homenagem, Myrella Soares destacou o trabalho na prefeitura. “Laura dedicou grande parte de sua vida ao serviço público, sendo importante ponte entre a prefeitura e os demais servidores”, afirmou.

A proposta deve ser votada em plenário nas próximas sessões. Agora, encontra-se nas comissões permanentes para emissão de parecer.