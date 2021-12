José Gari Borges recebe título de cidadão baririense

Gari passou a infância e adolescência em Bariri, onde voltou a morar após aposentadoria da Cesp; integrou clubes de serviço; foi desportista e voluntário na Santa Casa – Alcir Zago/Candeia

Na última sessão ordinária do ano, realizada segunda-feira, 06, a Câmara Municipal fez entrega do título de cidadão baririense para José Gari Borges, 80 anos.

A solenidade foi coordenada pelo presidente da Casa, Benedito Antônio Franchini (PTB), que também foi autor do projeto. Segundo ele, a indicação para a homenagem partiu de um amigo, Antônio Neif Filho.

A proposta foi aprovada em outubro de 2020, mas devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, somente agora a outorga foi oficializada.

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões (MDB) integrou a mesa oficial, assim como a esposa de Gari, Solange Aparecida Testa. A solenidade – que teve início com a entoação dos hinos nacional e municipal – contou com a presença de familiares, amigos e convidados.

Gari nasceu em Itaju e aos cinco anos de idade mudou-se para Bariri. Foi casado com Célia Marina Dal Pozzo Borges, já falecida, com quem teve quatro filhos: Danilo, Astrid, Murilo (in memoriam) e Sabrina. A professora Solange é sua atual esposa.

Aposentado da Cesp, voltou a morar em Bariri, engajou-se em vários movimentos sociais, em especial o Rotary Club e a Associação de Eventos da Santa Casa de Bariri.

No hospital, integrou grupo de voluntários que desenvolveu plano de recuperação financeira e de credibilidade, com projetos de arrecadação de recursos junto à comunidade e lideranças políticas.

Sempre gostou de esporte e foi um grande esportista. Craque de futebol. Disputou campeonatos regionais amadores, em especial pelo time da antiga Indústria Resegue.

Durante pronunciamento, Gari demonstrou emoção e agradecimento. “É muito bom receber homenagem ainda em vida, curtindo os amigos e com saúde”, afirmou.

Após a solenidade, houve rápido coquetel de confraternização no saguão da Câmara. Logo, os vereadores retomaram a sessão ordinária para deliberar longa pauta de votação.