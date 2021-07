Grupo de Bariri pede melhorias para a Polícia Civil

Um grupo de baririenses participou de reunião na tarde desta quinta-feira, dia 29, com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-4) de Bauru, Ricardo Martines.

Durante a audiência, eles solicitaram a reforma e a ampliação do prédio da Delegacia de Polícia de Bariri e mais policiais civis para a unidade local.

O diretor do Deinter-4 de Bauru, responsável pela segurança pública de 76 municípios, disse que as melhorias no prédio da Delegacia de Bariri estão entre as prioridades da Seccional de Jaú e que irá trabalhar para ampliar o número de investigadores e escrivães em Bariri.

Estiveram na reunião agendada por José Eduardo Amantini, diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional, os vereadores Airton Pegoraro (MDB) e Paulo Egidio Grigolin (PP), que também é escrivão de polícia, e João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), presidente do Conselho Municipal do Idoso e vice-presidente do Conseg.