Encontro com primeira dama e secretário de Desenvolvimento Regional

Quinta-feira, 9, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fuss), Anaí Lagata Padovani Marins Simões, e a diretora de Ação Social, Suzane Dinis Albranti, estiveram no Palácio Bandeirantes, em São Paulo, para cumprir agenda do setor social e de desenvolvimento regional.

O primeiro encontro ocorreu com a presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fuss) e primeira-dama do Estado e, Beatriz Maria Bettanin Doria, mais conhecida como Bia Doria. Anaí e Suzane agradeceram parceria no ano de 2021, que viabilizou para Bariri 1.200 cestas básicas doadas aos mais carentes, além de cursos de capacitação profissional e geração de renda. Encaminharam, ainda, pedidos de demanda para a área de Ação Social. A anfitriã também recebeu dos baririenses uma caixa-box que retrata a façanha e pioneirismo do herói baririense Mário Fava.

Em outro encontro, desta vez acompanhados delegado seccional de Polícia Civil, Roberto Monteiro de Andrade Júnior, foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também para encaminhamento de demandas locais.

Fonte: Assessoria de Imprensa