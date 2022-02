Empresa de Bariri doa 1.120 litros de água potável para Jaú

A empresa Safra doou 1.120 litros de água potável para socorrer desabrigados da enchente em Jaú

Equipe de 17 pessoas e maquinário de Bariri ajudaram a reverter os estragos causados pela enchente em Jaú

O empresário Carlos Paleari, da empresa baririense Safra Distribuidora de Bebidas e Alimentos, doou 1.120 litros de água potável para socorrer desabrigados da enchente que atingiu o município de Jaú, na madrugada de domingo, 30 de janeiro.

A doação foi entregue ao Fundo de Solidariedade de Bariri (Fuss), na manhã de quarta-feira, 2, que é responsável pelo transporte e entrega da ajuda humanitária ao Fundo Social de Solidariedade de Jaú.

A contribuição da Safra veio se somar aos demais mantimentos arrecadados em Bariri e que foram encaminhados ao Fuss de Jaú.

Na tarde de terça-feira, 1º, caminhão de doações saiu de Bariri e foi entregue com móveis, colchões, roupas, água, alimentos e produtos de higiene e limpeza, a fim de ajudar a minimizar o sofrimento de milhares de pessoas que perderam quase tudo na enchente do último domingo.

Através da Diretoria de Infraestrutura, a prefeitura de Bariri, com o apoio do Corpo de Bombeiros local, ajudou a reverter os estragos causados pela enchente em Jaú. Uma equipe de 17 pessoas participou da operação, que contou com caminhão basculante, veículo F4000 e dois caminhões pipa (um da empresa Latina e outro do Saemba).

Situação de emergência

Na madrugada de domingo, 30 de janeiro, durante forte temporal que atingiu o município vizinho, o Rio Jaú transbordou em diversos pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, o rio subia um 1 metro a cada 8 minutos.

Na tarde do domingo, 30, o prefeito de Jaú Ivan Cassaro declarou situação de emergência no município.

De acordo com a Defesa Civil, até o fechamento da edição, duas pessoas morreram, 500 casas foram atingidas e uma pessoa continua desaparecida.

Com informações: Central de Notícias e Assessoria de Imprensa