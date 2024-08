Eleições/2024: Horário eleitoral no rádio começa na sexta-feira

O horário eleitoral gratuito em rádio e TV tem início na sexta-feira (30) e vai até 3 de outubro. No caso de Bariri, a propaganda é exibida nas emissoras de rádio da cidade.

O assunto foi objeto de reunião na terça-feira (27) no Cartório Eleitoral de Bariri, com representantes dos candidatos e das emissoras de rádio.

De segunda a sábado, são 20 minutos diários de propaganda para os candidatos a prefeito: 7h às 7h10; e 12h às 12h10.

No primeiro dia, a ordem do sorteio ficou assim: Airton Pegoraro (Avante); Neto Leoni (PSD); Fernando Foloni (MDB); e Edcarlos Santos (PP).

No segundo dia, Edcarlos abre a propaganda eleitoral, seguida por Airton, Neto e Fernando. O rodízio segue até 3 de outubro. A geração está a cargo da 91 FM.

Além disso, serão destinados 70 minutos em inserções diárias de 30 e 60 segundos, de segunda-feira a domingo, entre 5h da madrugada e meia noite. Elas foram distribuídas entre candidatos ao cargo de prefeito (60%) e vereador (40%).

Distribuição

Do tempo total, 10% são distribuídos igualitariamente e 90%, de maneira proporcional ao número de deputados federais eleitos pelas agremiações em 2022.

No caso de coligações para a eleição majoritária, será considerado o resultado da soma do número de representantes das seis maiores legendas que as integram. Já para as federações, é levado em conta o número de representantes de todos os seus partidos.