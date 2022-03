Diagnóstico da infância e adolescência é base para plano de ação do município

No último dia 17 a Diretoria de Ação Social promoveu, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a apresentação do 1º Diagnóstico Municipal da Infância e da Adolescência de Bariri.

O documento traz dados relevantes para a área da Ação Social e o resultado ajudará a compor o plano de ação que será implementado pelo CMDCA.

A apresentação foi realizada na sala de sessão da Câmara Municipal, das 13h às 17h, com abertura oficial da diretora de Ação Social, Suzane Dinis Albranti.

Representantes da Orion Soluções, empresa responsável pelos dados coletados, apresentaram quadro orientador, a fim de expor os eixos que irão compor o plano de ação que será implementado.

Participaram do encontro integrantes do Centro de Promoção Social, LAV (Lar Amor e Vida), Apae, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Espaço Amigo 1 e 2 e diretora da Educação, Cultura e Esporte, além de membros das unidades de Ação Social e Saúde.

Dados coletados

O resultado do diagnóstico é extenso. Como fatores positivos, estão a expectativa de vida ao nascer maior que a média da região, teve aprovação acima da meta prevista para o município no Ideb (aprendizado de Português e Matemática), alunos em idade escolar correta; além disso, a porcentagem de crianças pertencentes a famílias consideradas pobres (renda per capita até R$ 140,00) é quatro vezes menor que a média do Brasil.

Como pontos de alerta, pode-se citar a taxa de cobertura vacinal, aumento porcentagem de mulheres entre 10 e 14 anos que ficaram grávidas, número de alunos elencados (ainda não foram laudados) com déficit educacional, número de violações de direitos registrados pelo Conselho Tutelar, apontando a mãe como o principal agente violador, correspondendo a 60 % dos casos atendidos e a expressiva quantidade de casos de negligência e violência intrafamiliar, representando 82% dos casos atendidos pelo Creas.

Fontes

Os dados públicos do 1º Diagnóstico Municipal da Infância e da Adolescência de Bariri foram obtidos por meio de consulta em sites oficiais como: Seade, DataSUS, Novo QEdu, Ipea, IBGE, dentre outros.

Já os dados locais foram coletados por meio de informações prestadas pelos profissionais da rede intersetorial (Conselho Tutelar, Diretoria de Ação Social, Diretoria de Educação, Cultura e Esporte e setores e Diretoria de Saúde, com apoio da Comissão de Diagnóstico do CMDCA e por meio de uma pesquisa remota com adolescentes baririenses.

Todo o processo pode ser acessado no portal: https://bariri.municipiovivo.com.br

Fonte: Assessoria de imprensa da prefeitura de Bariri

Da redação