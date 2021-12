Deputado Reinaldo Alguz (PV) visita Bariri

Acompanhado da esposa Ana Maria e da filha Maria Rita, o deputado estadual (PV) Reinaldo Alguz esteve em Bariri na quarta-feira (8).

Houve encontro na Câmara Municipal com representantes do Executivo, do Legislativo e lideranças e representantes de entidade.

Alguz é engenheiro agrônomo por formação e empresário na cidade de Dracena. É conferencista ligado à Renovação Carismática Católica (RCC) e fundador da Sociedade Irmãos da Misericórdia (SIM).

Ingressou na vida pública em 2006, elegendo-se deputado estadual de São Paulo pelo Partido Verde com 47.192 votos, sendo reeleito outras três vezes (2010 com 78.964 votos, 2014 com 122.900 votos e 2018 com 114.352 votos).

Seu trabalho tem como pauta a construção da unidade, pois a credita que a união entre os diversos setores da sociedade e do poder público é o melhor caminho para promover o consenso democrático e contribuir para o bem comum.