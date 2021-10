Deputada Estadual Márcia Lia visita Bariri

Parlamentar destinou R$ 100 mil ao município

A deputada estadual Márcia Lia (PT) esteve em Bariri na tarde desta quinta-feira, 28.

O motivo da visita foi para conhecer a Escolinha de Skate de Bariri, idealizada por Thiago Paleari em setembro de 2020.

O primeiro compromisso foi no Clube Recreativo, onde a deputada conversou com a imprensa e as autoridades presentes, Anaí Padovani Martins Simões (Primeira Dama) e Fernando Foloni (Vice-prefeito).

Durante a conversa, foi entregue o requerimento de emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00, que foi aprovado pela deputada.

Dando sequência a agenda, a Márcia visitou a Escolinha de Skate de Bariri, que funciona semanalmente na pista pública situada nos altos da cidade.

Texto e foto: Divulgação