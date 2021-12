Concurso da prefeitura tem 2.578 inscritos; prova será amanhã

O concurso público para reserva de vagas aberto pela prefeitura de Bariri teve 2.578 inscritos para 44 diferentes cargos (veja quadro).

As provas objetivas serão realizadas amanhã (19) nos períodos da manhã e da tarde em quatro diferentes escolas. Há pedido judicial para suspensão da prova (leia box).

Na parte da manhã os portões fecham às 7h45, com início das provas às 8h. Farão a prova na Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato concorrentes para os cargos de Professor de Educação Básica I e Técnico Administrativo.

Na Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro haverá aplicação de exames para inscritos em Assistente Social, Dentista, Dentista PSF, Enfermeiro Padrão, Enfermeiro Padrão PSF, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Médico Neurologista, Médico Pediatra, Médico PSF I, Médico PSF II, Médico Psiquiatra, Professor Auxiliar de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II (Ciências).

Quem se inscreveu para Professor de Educação Básica II (Língua Portuguesa), Professor de Educação Infantil e Psicólogo fará a prova na Emef Professora Rosa Benatti.

A Emef Professor Euclydes Moreira da Silva será o local de exame para inscritos nos cargos de Professor Auxiliar de Educação Básica II, Professor de Educação Básica II (Arte), Professor de Educação Básica II (Educação Física), Professor de Educação Básica II (Filosofia), Professor de Educação Básica II (História), Professor de Educação Básica II (Língua Espanhola), Professor de Educação Básica II (Língua Inglesa), Professor de Educação Básica II (Matemática) e Professor Auxiliar de Educação Infantil.

Tarde

No período da tarde os portões das escolas fecham às 13h45, com início das provas às 14h.

Na escola Ephigênia farão o exame inscritos para os cargos de Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate as Endemias e Agente de Fiscalização Sanitária.

Na escola Idalina as provas serão aplicadas para Agente Escolar e Técnico de Enfermagem.

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Motorista farão a prova na escola Rosa Benatti.

Na escola Euclydes haverá exames para inscritos nos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Odontológico, Cuidador, Instrutor de Laboratório de Informática, Oficial Administrativo, Operador de Máquina e Orientador de Projetos Sociais.

Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido documentos original de identificação e cartão de convocação, que deve ser impresso no site da Consesp.

A Consesp, realizadora do concurso, recomenda que o candidato leve apenas o documento original que o identifique, caneta azul ou preta de material transparente, lápis preto e borracha para a realização da prova, garrafa de água, máscara facial reserva, álcool em gel, lenço para higiene nasal (caso necessário) e saco plástico para descarte. Mais informações estão no site https://www.consesp.com.br.

Concurso é questionado na Justiça

Gilson de Souza Carvalho, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, ingressou com ação popular questionando eventuais ilegalidades no concurso público em andamento pela prefeitura, com provas marcadas para amanhã.

No processo, há citação de possíveis irregularidades, sendo a mais grave a abertura das inscrições com período inferior ao previsto na legislação. Outros dois apontamentos são relacionados à menção apenas de cadastro reserva (sem que conste o número de vagas para os cargos em disputa) e ausência de indicação sobre comissão da banca examinadora.

Em pedido liminar feito ao Judiciário, o autor requer a suspensão da aplicação da prova do concurso, agendada para amanhã. No mérito, Carvalho requer que seja declarada a nulidade do procedimento ante a suposta ilegalidade do ato administrativo que publicou o edital de abertura das inscrições.

Também pede que seja conservando o direito dos já inscritos, que pagaram a taxa de inscrição, determinando-se a publicação de novo edital do concurso, com a observância de todos os prazos, princípios constitucionais, com a oferta mínima de vagas efetivas existentes.

Até o fechamento desta edição, a Justiça não havia decido sobre a concessão ou não de liminar. Atualizações sobre a ação popular poderão ser acompanhadas pelas redes sociais do Candeia (Facebook e site).

Denominação Quantidades de inscritos

Agente Administrativo 164

Agente Comunitário de Saúde 67

Agente de Combate as Endemias 40

Agente de Fiscalização Sanitária 121

Agente Escolar 246

Assistente Social 35

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 179

Auxiliar de Enfermagem 36

Auxiliar Odontológico 37

Cuidador 25

Dentista 48

Dentista PSF 37

Enfermeiro Padrão 44

Enfermeiro Padrão PSF 40

Farmacêutico 18

Fisioterapeuta 53

Instrutor de laboratório de Informática 23

Médico Clínico Geral 1

Médico Neurologista 2

Médico Pediatra 2

Médico PSF I 11

Médico PSF II 11

Médico Psiquiatra 3

Motorista 84

Oficial Administrativo 51

Operador de Máquina 7

Orientador de Projetos Sociais 20

Professor Auxiliar de Educação Básica I 58

Professor Auxiliar de Educação Básica II 18

Professor de Educação Básica II (Arte) 25

Professor de Educação Básica II (Ciências) 33

Professor de Educação Básica II (Educação Física) 49

Professor de Educação Básica II (Filosofia) 13

Professor de Educação Básica II (História) 33

Professor de Educação Básica II (Língua Espanhola) 6

Professor de Educação Básica II (Língua Inglesa) 20

Professor de Educação Básica II (Língua Portuguesa) 28

Professor de Educação Básica II (Matemática) 35

Professor Auxiliar de Educação Infantil 44

Professor de Educação Básica I 127

Professor de Educação Infantil 164

Psicólogo 70

Técnico Administrativo 339

Técnico de Enfermagem 111

Fonte: prefeitura de Bariri