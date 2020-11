Candeia finaliza publicação de perfil de candidatos a vereador por Bariri

O Jornal Candeia finaliza nesta edição a publicação do perfil dos candidatos a vereador por Bariri.

A divulgação teve início no dia 3 de outubro, pela ordem alfabética do nome do candidato. Todas as informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo as fotos.

A iniciativa do jornal permite ao leitor ter informações básicas sobre os candidatos a vereador, incluindo o nome na urna e o número.

Ao todo, 102 pessoas registraram candidaturas a vereador na Justiça Eleitoral, no entanto, três delas renunciaram à disputa, permanecendo 99 candidatos no pleito.

Nome: Sara Juliana Garcia Ramos

Nome na urna: Sara Ramos

Número: 19.999

Idade: 41 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Dona de Casa

Nome: Sonia Maria Marega Frendenberg

Nome na urna: Sonia da Funerária

Número: 12.100

Idade: 66 anos

Partido: PDT

Ocupação: Comerciante

Nome: Tamires de Andrade Semeguini Nunes

Nome na urna: Tamires Semeguini

Número: 15.015

Idade: 30 anos

Partido: MDB

Ocupação: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional

Nome: Tatiane Aparecida da Cruz

Nome na urna: Tati Cruz

Número: 45.321

Idade: 30 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Vendedor de Comércio Varejista

Nome: Vagner Mateus Ferreira

Nome na urna: Vaguinho

Número: 23.222

Idade: 28 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Outros

Nome: Valdenice Aparecida Sevalho

Nome na urna: Val Sevalho

Número: 17.777

Idade: 46 anos

Partido: PSL

Ocupação: Servidor Público Municipal

Nome: Valentim Antonio Luppi Cornelio

Nome na urna: Valentim

Número: 23.777

Idade: 39 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Cabeleireiro e Barbeiro

Nome: Valentina Fatima João Navarro

Nome na urna: Valentina da Ambulância

Número: 14.000

Idade: 48 anos

Partido: PTB

Ocupação: Servidor Público Municipal

Nome: Vanderlei Donizete Gabia

Nome na urna: Vanderlei Gabia

Número: 15.115

Idade: 49 anos

Partido: MDB

Ocupação: Outros

Nome: Wagner Roberto Fachetti

Nome na urna: Waguinho Pardal

Número: 25.123

Idade: 46 anos

Partido: DEM

Ocupação: Outros

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral