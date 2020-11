Campanha no rádio termina amanhã; na internet e nas ruas vai até sábado

Os candidatos e partidos devem estar atentos a prazos; campanha a partir das 22h de sábado configura ‘boca de urna’ – Divulgação

A última semana de campanha eleitoral tem prazos importantes para os candidatos e eleitores. A votação ocorre domingo (15), das 7h às 17h, e o período para o pedido de voto acaba no sábado (14), quando a propaganda eleitoral é permitida até as 22h, com a distribuição de panfletos, propaganda virtual ou ações de rua. Outras formas de campanha, contudo, já devem acabar antes.

O horário eleitoral na TV e no rádio termina quinta-feira (12), com os últimos programas de bloco dos candidatos a prefeito às 7h e às 12h no rádio, e às 13h e às 20h30 na TV.

As inserções também serão mostradas até esta quinta-feira, neste caso tanto de candidatos a prefeito como de vereador. Este também é o prazo final para a realização de debates.

Já a propaganda paga em veículo impresso, como jornal, está autorizada até sexta-feira (13). O material pode ser usado também em plataformas digitais.

O sábado (14) é o último dia para a campanha de rua, como passeatas, carreatas, distribuição de material gráfico, panfletos, entre outros, todos permitidos até as 22h.

A partir deste horário, qualquer ação de campanha poderá configurar a prática de ‘boca de urna’, o que é proibido pela legislação, com punições previstas a candidatos, coligações e partidos.

A propaganda eleitoral na internet também deve ocorrer até o sábado, como publicações em mídias sociais.

NO DOMINGO

No domingo (15), dia da votação, é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor, como o uso de camisetas com as cores de determinado partido ou adesivos.

No entanto, são proibidas manifestações ruidosas ou com aglomerações de pessoas portanto a mesma vestimenta, o que caracteriza boca de urna.

Outra conduta proibida é o transporte de eleitores, o que também entra como crime eleitoral.

Fonte: JCNet