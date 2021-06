Câmara aprova recursos para perfuração de poço no Jardim dos Ipês

Segundo Eder Cassiola, os recursos serão utilizados para perfuração de poço ao lado do reservatório situado no Jardim dos Ipês – Divulgação

Por unanimidade, a Câmara Municipal aprovou projeto de lei do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), que destina crédito adicional suplementar no valor de R$ 90 mil para perfuração de um poço no Jardim dos Ipês.

A obra ficará sob responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), que pretende aumentar a oferta de água para moradores do bairro e das imediações.

Para remanejar os recursos, a administração municipal acho por bem anular a dotação para compra de equipamento e material permanente prevista no Orçamento/2021 e abrir dotação para obras e instalações.

DAEE

Em entrevista ao Candeia, o superintendente da autarquia, Eder Cassiola, disse que a aprovação legislativa foi necessária porque anteriormente não houve previsão no Plano Plurianual (PPA) para a perfuração de poços.

O Saemba pretende realizar a melhoria ao lado do reservatório situado no Jardim dos Ipês. A autarquia aguarda autorização do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Outro pedido junto ao órgão é a perfuração de poço ao lado do reservatório situado nas imediações da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Cassiola diz que o Saemba pretende ainda colocar em funcionamento o poço do Jardim Pavão, que está parado, e trocar a bomba do poço do Jardim Santo André 2, a fim de dobrar a oferta de água naquela região.

Créditos adicionais

Para viabilizar a perfuração do poço artesiano no Jardim dos Ipês, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) propôs o remanejamento orçamentário através da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 90 mil.

Com a aprovação pelo Legislativo, o valor de alterações orçamentárias em 2021 atinge R$ 1.927.825,25, ainda distante do teto permitido por lei.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Poder Executivo está autorizado a cobrir créditos adicionais até o limite de 15% dos recursos anuais, sem autorização expressa do Legislativo. Como a previsão orçamentária em 2021 é de R$ 106 milhões, o valor que corresponde a essa porcentagem é R$ 15,9 milhões.

No entanto, é comum os prefeitos adotarem a prática de encaminhar as alterações no orçamento para aval dos vereadores, mesmo sem atingir o teto. Até agora Abelardinho Simões vem tomando essa decisão.

PROJETO ORIGEM DESTINAÇÃO TRAMITAÇÃO VALOR

03/2021 Federal Saúde Aprovado R$ 100 mil

10/202 Remanejamento Ação Social Aprovado R$ 26.264,92

17/2021 Estadual Ação Social Aprovado R$ 23.250,00

22/2021 Federal Lar Vicentino Aprovado R$ 50 mil

25/2021 Superávit Diversos Aprovado R$ 738.928,63

26/2021 Superavit Diversos Aprovado R$ 899.381,70

28/2021 Remanejamento Saneamento Aprovado R$ 90 mil

TOTAL R$ 1.927.825,25