Bariri recebe verba de R$ 100 mil para o Focinho Carente

Através de emenda do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP), a Prefeitura de Bariri recebeu no dia 7 de julho crédito no valor de R$ 100 mil.

De acordo com Francisco Leoni Neto, assessor do parlamentar, o recurso será destinado à Associação Focinho Carente.

Na quinta-feira (13) Neto Leoni esteve com a diretoria da entidade para entregar ofício, comunicando a transferência da verba.