Bariri: Reajuste de salário e cartão alimentação dos servidores é aprovado na Câmara

Quinta-feira (25), às 19h, a Câmara de Vereadores realizou sessão extraordinária para votar três projetos referentes a reajuste salarial e do cartão alimentação dos servidores da Prefeitura de Bariri, da Câmara Municipal e do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

Seis vereadores compareceram à sessão – Airton Luís Pegoraro (MDB); Ricardo Prearo (PDT); Júlio Cesar Devides (Cidadania); Evandro Antonio Folieni (PP); Francisco Leandro Gonzalez (Pode); e Luís Renato Proti (MDB) – e aprovaram as matérias por unanimidade.

O projeto 05/2024, do prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) concedeu reajuste de 3,71% nos salários do funcionalismo público em geral. O índice é baseado no INPC acumulado dos últimos 12 meses.

O projeto 06/2024, do Executivo, previu aumento de 17,65% para o vale alimentação dos servidores da Prefeitura e do Saemba. A decisão elevou o valor de R$ 850 para R$ 1.000 mensais. O projeto 01/2024, da mesa diretora da Câmara, definiu o mesmo índice e valor para os servidores do Legislativo.

Segundo o prefeito, os índices foram discutidos com o Sindicato dos Servidores Municipais. “Visamos repor as perdas impostas pela inflação. Por isso, houve especial cuidado com o aumento do vale-alimentação”, comenta Foloni.

Gilson de Souza Carvalho, presidente do Sindicato dos Servidores, confirmou as negociações com o prefeito e equipe técnica. Afirmou que ficou acertado que a recomposição inflacionária de 3,71% no salário de servidores e do Saemba passa a valer a partir do mês de janeiro. O reajuste de 17,65% no Vale Alimentação será pago a partir do mês de fevereiro.

Consenso

Segundo os vereadores houve consenso entre os integrantes do Legislativo de aprovar o índice de 3,71% para revisão geral do salário do funcionalismo, mesmo sendo insuficiente para valorizar a categoria e repor as perdas. Afirmaram que levaram em conta, entre outras coisas, a situação financeira do município.

“O aumento é pequeno mas, mesmo assim, deixa a folha de pagamento perto do índice prudencial. Se houver queda de arrecadação durante o ano, isso pode comprometer as finanças do município”, afirmou Airton Pegoraro, que representou a Câmara na mesa de negociação com o prefeito, equipe técnica e sindicato.

Para o Legislativo, a gestão municipal deve tomar medidas drásticas de contensão de despesas e gastos. Destacaram, em especial, o pagamento de horas extras.

O posicionamento foi de elogio no que diz respeito ao aumento concedido ao vale alimentação, com índice de 17,65%, bem acima da inflação. Reconheceram o empenho do presidente do sindicato e da atual administração em optar por majorar ganho que beneficia servidores com baixos iniciais.