Bariri: Políticos marcam convenções para definição de candidatos

O Calendário Eleitoral das Eleições 2024 (Resolução TSE nº 23.738/2024) estabelece que os partidos e as federações poderão realizar convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto deste ano. As reuniões políticas são necessárias para definição dos nomes que irão disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

A primeira convenção está marcada para o dia 21 de julho. Na ocasião, devem ser ratificados os nomes de Edcarlos Pereira dos Santos (atualmente vereador) e de Laudecir Leonel de Souza, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Quatro partidos políticos estão na base: PL, PP, Republicanos e Solidariedade.

No dia 28 de julho são três convenções agendadas. As legendas Avante, PDT, PSB, União Brasil e Podemos devem confirmar os nomes de Airton Luis Pegoraro (atualmente presidente da Câmara) e de Paulo César Andreoli para a eleição majoritária. A definição de Andreoli como pré-candidato a vice foi divulgada na terça-feira (16).

Francisco Leoni Neto também agendou convenção para o dia 28 de julho, tendo o PSD e a Federação PSDB-Cidadania na disputa para os cargos de prefeito, vice e vereador. O grupo ainda não definiu o nome para concorrer como vice-prefeito.

Erivelton Munhoz Gabia é outro político a ter agendado convenção para o dia 28 de julho. Ele está filiado ao Rede Sustentabilidade. Erivelton ainda avalia se disputará o cargo de prefeito ou se lançará apenas chapa de candidatos a vereador.

Os partidos MDB e PRD estão unidos na pré-candidatura do atual prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni. Possivelmente, a convenção será realizada no dia 2 de agosto. Em relação aos nomes para vice, há várias opções, sendo a mais cotada o vereador Paulo Egídio Grigolin.