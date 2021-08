Bariri: PM é chamada após mulheres se desentendem no centro

Duas mulheres tiveram desentendimento no centro de Bariri no início da tarde desta segunda-feira (2).

Por motivos a serem apurados, uma delas passou perto da outra, quando teve início o bate-boca.

A confusão ocorreu perto do cruzamento entre a Avenida 15 de Novembro e a Rua Tiradentes.

Equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local e conduziu as duas mulheres à Delegacia, onde seria verificada a elaboração ou não de boletim de ocorrência.