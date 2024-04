Bariri: Câmara fixa subsídio de R$ 2.950,00, após parecer do TCE

A Mesa Diretora da Câmara de Bariri protocolou na sessão de segunda-feira (15) Projeto de Resolução nº 2, de 2024, para fixar o subsídio dos vereadores e do presidente do Legislativo Municipal para a legislatura 2025-2028.

A proposta ainda precisa ser votada pelos vereadores. O valor do subsídio mensal dos vereadores de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 será de R$ 2.950,00. Atualmente, o subsídio é de R$ 1.966,20, montante fixado em 2022.

No caso do presidente da Câmara o valor será de R$ 4.420,00. Atualmente o subsídio é de R$ 2.949,27. O reajuste para vereador e para presidente do Legislativo é de 50%.

No ano passado, a Mesa Diretora havia apresentado projeto de resolução a respeito do aumento dos valores, o qual foi aprovado por unanimidade.

Na ocasião, a proposta trouxe valores escalonados, de 2025 a 2028. No primeiro ano da próxima legislatura o valor a ser pago ao vereador seria de R$ 2.950,00. Passaria para R$ 3.068,00 em 2026, R$ 3.190,72 em 2027 e R$ 3.302,40 em 2028.

No caso do presidente da Câmara, os valores seriam de R$ 4.420,00 em 2025, R$ 4.596,80 em 2026, R$ 4.780,67 em 2027 e R$ 4.948,00 em 2028.

O presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante), disse que a Procuradoria Jurídica da Câmara orientou para que fosse feita a alteração, após entendimento do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ao Candeia, o tribunal informou que definiu a impossibilidade de escalonamento dos subsídios dos vereadores em resposta a uma consulta da Câmara Municipal de Avanhandava.

Valores atuais e com o reajuste proposto

Cargo Subsídio atual Subsídio – 2025 a 2028 Variação

Vereador R$ 1.966,20 R$ 2.950,00 50%

Presidente R$ 2.949,27 R$ 4.420,00 50%