Suspeito de roubos em série é preso pela DIG de Jaú

Roubo no Supermercado Ultra Serve ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano: suspeito foi detido em Itapuí – Reprodução/redes sociais

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú prenderam na tarde de anteontem (11) um dos suspeitos de praticar vários roubos nas cidades de Jaú, Pederneiras e Bariri.

O jovem, de 23 anos, estava escondido em uma residência no Jardim Mar Azul, em Itapuí, e tentou fugir pelo telhado ao perceber a chegada das equipes da especializada.

Segundo a Polícia Civil, ele foi identificado como sendo autor do roubo a um comércio de sucatas na cidade de Jaú, ocorrido em 12 de janeiro, bem como de roubos a supermercados de Pederneiras registrados nos dias 28 de dezembro, 18 de janeiro e 6 de fevereiro.

“Ainda restou confirmado pelas investigações que o jovem seria o autor de roubo a um supermercado da cidade de Bariri, ocorrido no dia 20 de janeiro. Por fim, ainda restou apurado que o capturado seria um dos autores do roubo praticado a um posto de gasolina na cidade de Macatuba, na data de 10 de janeiro, e de um furto de uma motocicleta na cidade de Itapuí, na data de 30 de janeiro”, informa em nota. O crime ocorrido em Bariri foi contra o Supermercado Ultra Serve.

“As investigações indicaram que ele e o comparsa utilizavam uma motocicleta, a qual pintavam em cada roubo praticado, bem como utilizavam uma arma de fogo do tipo pistola, a qual não foi localizada pelos policiais civis. Ainda com as diligências, foi possível recuperar um dos aparelhos celulares roubados na cidade de Jaú”.

Conduzido à delegacia, ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou todos os roubos, o furto de veículo e crime de tráfico de drogas na cidade de Pederneiras. A partir de representação feita pelo delegado Marcelo Aparecido Tomaz Goes, titular da DIG, ele teve a prisão temporária decretada pela 1ª Vara Criminal de Jaú e permaneceu à disposição da Justiça. As investigações prosseguem visando à identificação do comparsa do jovem.

Fonte: Jornal da Cidade de Bauru