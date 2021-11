PM flagra jovem com porções de cocaína

Suspeito atirou objeto assim que viu policiais – Divulgação

A Polícia Militar (PM) de Bariri flagrou jovem de 20 anos com porções de cocaína na manhã de quinta-feira (4).

Durante patrulhamento preventivo no Bairro do Livramento, em Bariri, os policiais viram o suspeito ao lado de um poste de iluminação.

Assim que ele notou a presença dos PMs, saiu andando rapidamente e jogou um objeto sobre o muro de um terreno.

Na abordagem ao suspeito (G. R. B.), foram encontrados R$ 104,00 em notas diversas. Os policiais se dirigiram ao local onde o jovem havia atirado o objeto e encontraram 36 microtubos com substância análoga à cocaína.

Ele foi conduzido ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e depois para a Delegacia de Bariri, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes.