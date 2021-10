PM de Ibitinga detém suspeito de homicídio

Caso é relacionado à morte de jovem em Itaju – Divulgação

A Polícia Militar (PM) de Ibitinga deteve nesta segunda-feira (11) homem suspeito de ter praticado homicídio contra jovem de 22 anos em Itaju no domingo (10).

Segundo informações da PM, no momento está sendo feito o levantamento de dados para verificar se o homem realmente cometeu o crime.

Luana Sousa Alves Lima foi encontrada morta na manhã de domingo. A jovem tinha diversas de perfurações por faca.

Um primo da jovem é suspeito de ser autor do crime. Ele foi visto num veículo Chevrolet Omega azul no trevo de Itaju, seguindo sentido Ibitinga.

Luana tinha dois filhos que moravam com a mãe na mesma casa onde o corpo foi encontrado.