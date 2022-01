PM de Bariri encontra entorpecentes perto do Buracão

Foram apreendidos 141 pinos de cocaína e 70 porções de maconha – Divulgação

A Polícia Militar (PM) de Bariri encontrou na manhã desta quarta-feira (19) 141 pinos de cocaína e 70 porções de maconha perto do local conhecido como Buracão, no Jardim Esperança 2.

As equipes receberam informações sobre drogas escondidas num local onde há mato. As viaturas se posicionaram nas proximidades. Quando parte da equipe realizou incursão na mata foi possível visualizar a distância um rapaz de camiseta branca, que se evadiu ao perceber a presença dos policiais.

Não foi possível a identificação e abordagem do suspeito pelos PMs.

Vasculhado as proximidades do local em que ele estava, em meio a entulhos e lixo doméstico, foi localizada uma sacola com os entorpecentes, embalados para venda.

As drogas foram apresentadas na Delegacia de Bariri, onde foram formalmente apreendidas.