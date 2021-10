Jovem é morta em Itaju com golpes de faca

Suspeito do crime é um primo dela – Divulgação

Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta na manhã de domingo (10) em um dos cômodos da casa onde morava em Itaju.

Luana Sousa Alves Lima já estava sem vida quando foi encontrada. A jovem tinha diversas de perfurações por faca.

Um primo de Luana é suspeito de ser autor do crime. Ele foi visto num veículo Chevrolet Omega azul no trevo de Itaju, seguindo sentido Ibitinga.

Luana tinha dois filhos que moravam com a mãe na mesma casa onde o corpo foi encontrado. A polícia procura o suspeito.

Fonte: Mais Notícias