Homem é preso por tráfico de drogas em Bariri

Foram apreendidas porções de maconha e cocaína – Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas, nesta terça-feira (9), em Bariri.

Após investigações para combater esse tipo de delito, agentes da Delegacia do município foram até a residência do autor e cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Como resultado, foram apreendidas 16 porções de maconha e 14 de cocaína, bem como 30 eppendorfs vazios, 10 sacos plásticos pequenos, um caderno com anotações e um celular.

Exame periciais foram solicitados e o homem preso em flagrante, permanecendo detido à disposição da Justiça.