BARIRI: PM localiza foragido da Justiça

Divulgação

Na segunda-feira, dia 19, por volta das 9h, equipe da Polícia Militar (PM) tomou conhecimento que L. F. S. estaria de volta na cidade.

Ele estava foragido da Justiça há cerca de um mês, após a prisão de sua esposa com drogas em uma ação da PM.

Os policiais começaram a patrulhar os possíveis locais em que ele poderia estar em Bariri, sendo localizado em uma residência no Jardim Maria Luiza.

O homem tentou fugir, mas foi detido, após realização do cerco pelos policiais, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.