Bariri: PM detém quatro suspeitos e recupera tratores furtados

A Polícia Militar (PM) de Bariri obteve êxito na noite de quarta-feira (12) em deter quatro suspeitos de furto qualificado no município. A corporação também recuperou dois tratores e implementos agrícolas furtados no sábado (8) em propriedade rural de Bariri.

A ação policial teve início quando funcionários de uma empresa da cidade viram dois tratores trafegando num canavial perto do Aeródromo Municipal Apparecido Osório da Silva. O que despertou a atenção dos trabalhadores é que os tratores estavam com as luzes apagadas. Eles também observaram um Fiat Palio e um caminhão baú trafegando no mesmo local. Por isso, entraram em contato com a PM.

Com o apoio de outras viaturas (Boraceia, Itaju e Jaú) houve cerco aos suspeitos. O Fiat Palio foi visto por um policial saindo da estrada vicinal do aeródromo, sendo abordado perto do trevo principal de Bariri. No automóvel havia três homens.

Outra equipe deparou com o caminhão na estrada rural. Os militares viram as marcas deixadas pelos tratores, que foram localizados momentos depois, sendo reconhecidos pela vítima do furto ocorrido no sábado (8).

Um dos homens detidos confessou que ele e outros dois haviam praticado o delito. Haviam retornado ao local na quarta-feira à noite para levar os tratores embora, com apoio do caminhão.

Os quatro suspeitos (um residente em Bariri, dois em Ibitinga e um em Guariba) foram conduzidos à Central da Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Os dois veículos e telefones celulares foram apreendidos para investigação. Os tratores e os implementos foram devolvidos aos proprietários.