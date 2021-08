BARIRI: PM detém jovem com mais de 1,3 mil microtubos de cocaína e crack

Durante acompanhamento, um suspeito conseguiu fugir – Foto: Divulgação/PM

Um jovem de 23 anos foi detido por volta das 16h desta segunda-feira (9) pela Polícia Militar (PM) de Bariri por possível envolvimento com o comércio de entorpecentes. Um suspeito que estava com ele conseguiu fugir após acompanhamento da viatura da PM.

Policiais faziam patrulhamento de rotina pelo Bairro do Livramento, em Bariri. Dois homens que estavam num veículo VW Gol de cor vermelha empreenderam fuga assim que notaram a presença dos militares.

Eles fugiram por várias ruas da cidade e passaram a atirar pelos vidros do carro embalagens pelas vias públicas.

Após o veículo se chocar na guia da calçada da Rua Rafael Cordeiro, os ocupantes abandonaram o veículo e iniciaram a fuga a pé.

W. R., 23 anos, foi abordado, sendo localizados com ele oito microtubos de cocaína e duas pedras de crack. O outro homem, conhecido dos meios policiais, conseguiu fugir.

Os policiais se deslocaram até a residência do detido, onde localizaram sobre o seu guarda-roupas uma caixa de isopor. Nela havia 1.342 microtubos de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante à W., que permaneceu à disposição da Justiça.