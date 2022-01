Bariri: PM apreende grande quantidade de drogas perto do Buracão

Ação contou com o apoio de cães farejadores – Alcir Zago/Candeia

A Polícia Militar (PM) de Bariri, com apoio do canil de Jaú, realizou operação na manhã desta sexta-feira (7) no intuito de localizar entorpecentes nas imediações do Buracão, no Jardim Esperança 2, em Bariri.

Segundo o sargento Antonio Avoleta Neto, a ação foi resultado de informações apuradas pela PM sobre intenso comércio de drogas no local.

Das 8h30 às 10h30 os policiais passaram a vasculhar vários locais suspeitos em que traficantes estariam escondendo drogas. Três pontos tiveram maior atenção dos militares.

Dois pastores alemães e um pastor malinois auxiliaram os policiais na localização de grande quantidade de maconha, crack e cocaína (a cocaína estava acondicionada em eppendorfs). Nenhum suspeito foi detido na ação da PM.