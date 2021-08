BARIRI: Motociclista fratura tornozelo em acidente

Moto e carro envolveram-se em acidente no Jardim Nova Bariri – Divulgação/Candeia

Condutora de motocicleta teve fratura no tornozelo esquerdo ao envolver em acidente no início da tarde de quinta-feira (12) no Jardim Nova Bariri.

Conforme verificado pela reportagem, a motociclista transitava pela Avenida Braz Fortunato. No cruzamento com a Rua Joaquim Moço ocorreu colisão com GM Onix, dirigido por uma mulher. As causas do acidente serão apuradas.

A condutora da moto caiu e teve fratura no tornozelo. Foi socorrida ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri pelo Corpo de Bombeiros.