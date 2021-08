Bariri: Jovens são detidos pela PM por tráfico de droga

Dois jovens foram detidos pela Polícia Militar (PM) de Bariri por possível envolvimento com o comércio de drogas.

Por volta das 22h de quinta-feira (5), em patrulhamento nas proximidades de praça situada ao lado da Emei 5, policiais observaram a atitude suspeita de indivíduos, os quais aparentavam estar traficando drogas no local.

As equipes cercaram a praça, sendo que os quatro jovens que estavam em atitude suspeita fugiram a pé.

W. D. P. correu pela Avenida Padre João Eid, sendo acompanhado e detido. No caminho o suspeito jogou dois invólucros sobre o telhado de uma casa, que continham 15 microtubos de cocaína e 10 porções de maconha.

No mesmo instante um adolescente foi contido, sendo localizados com ele 16 microtubos de cocaína e 19 porções de crack. Os outros dois jovens conseguiram fugir.

Os PMs deram voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O maior de 18 anos foi detido e o adolescente foi apreendido. Com eles havia também telefones celulares e dinheiro.

Eles foram conduzidos e apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, permanecendo detidos e à disposição da Justiça.