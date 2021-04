Bariri: Homem é preso sob acusação de estupro de criança

Polícia Militar foi chamada e deteve suspeito após declaração da garota

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) de Bariri na noite de segunda-feira (19), acusado de estupro de vulnerável.

Os policiais foram chamados e informados pela menina de que teria ido à casa de uma colega, onde o pai dela teria tocado em suas partes íntimas.

Diante disso, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde delegado de plantão decidiu pela prisão do suspeito. Caberá à Justiça decidir se ele permanecerá ou não preso em audiência de custódia.

O investigado foi interrogado, negando a prática do suposto crime. Constatação inicial apontou para vermelhidão da região genital da criança.

Os autos foram remetidos à Delegacia de Polícia de Bariri. Segundo o delegado titular, Marcílio Frederici de Mello, se o homem permanecer preso pelo Poder Judiciário, o prazo é de 10 dias para conclusão do inquérito.

É aguardado o resultado de exame na menina pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os nomes e outros dados relativos à ocorrência são preservados, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).