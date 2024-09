Social: Banda Doce Veneno toca na quermesse neste sábado

Neste sábado (14), a grande atração musical na barraca da Quermesse da Padroeira, na Praça da Matriz, é a Banda Doce Veneno, de São Carlos.

O grupo começa o show depois da missa das 18h, tendo à frente a vocalista de Bariri, Soraia Sadi. Através das redes sociais, ela promete repertorio variado e repleto de sucessos e flashbacks.

O principal evento da programação festiva se estende por mais três finais de semana – 14 e 15; 21 e 22; e 28 e 29/09.

As barracas formam ampla praça de alimentação com salgados (fogazza e coxinha); assados (leitoa, costela e frango com farofa); espetinho de frango e carne; kafta de boi e porco; porção de batata, lanche de linguiça e mini pizza; e bebidas (água, refrigerante, suco e cerveja). Há ainda a barraca de doce e a brincadeira da roleta.

Para o almoço de domingo, é possível encomenda prévia de assados pelo telefone (14) 3662-8400. Opções de assados: frango com farofa (R$ 45); costela bovina (R$ 85); e quarto de leitoa (R$ 90).

Toda a noite de quermesse conta com atração musical. Ainda agendados a se apresentar Edy César &Ari (domingo -15); Santo & Sudário (21/09) e Plínio (22/09); Anísio & Paulo Vitor (28/09) e Irmãos de Santis (29/almoço).