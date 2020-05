CPS comemora 50 anos com Live na sexta-feira (15)

Evento terá atrações musicais, depoimentos e intuito de arrecadar fundos para entidade – Divulgação

Na sexta-feira, 15, às 20h, o Centro de Promoção Social realiza uma Live para comemorar os 50 anos e também arrecadar doações para a entidade.

As atrações musicais serão o cantor Mutiry e a banda baririense O Terceto. A produção será de Rafael Pregnolato e equipe (Rafinha Produções), e transmissão via Youtube e Facebook do Jornal Candeia.

Durante as apresentações serão veiculados depoimentos que contam a história da entidade, que completa 50 anos no dia 7 de junho.