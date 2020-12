Confira horário de funcionamento do Candeia no final do ano

O Candeia funciona em horário especial nos próximos dias por conta dos feriados de Natal e Ano Novo.

O fechamento da edição desta semana será na quarta-feira, 23. A redação funciona no quinta-feira, 24, até às 11h30. Na sexta-feira, 25, não haverá expediente. No sábado, 26, a recepção abre das 8h às 10h30.

A entrega do jornal impresso para assinantes será realizada somente no sábado, e deve ser finalizada por volta das 13h, um pouco mais tarde do que o habitual. Assinantes que não receberem até este horário devem entrar em contato através do telefone (14) 98154-0885.

Ano Novo

Na última semana do ano, o funcionamento será semelhante: edição impressa fecha na quarta-feira, 30 e entrega aos assinantes será feita somente no sábado, 2, com recepção aberta das 8h às 10h30.