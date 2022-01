Bariri: Paróquia central realiza mini quermesse em fevereiro

Nos três primeiros finais de semana do mês de fevereiro – dias 5 e 6; 12 e 13; e 19 e 20 – a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, realiza mini quermesse em prol dos serviços prestados para a comunidade.

Segundo Padre Ériko Thiago Nogueira, as atividades vão ocorrer na Casa de Cursos (ao lado do Centro de Catequese e Evangelização)

Nos três sábados, haverá churrasco, cafta, espetinho de frango, lanche de linguiça, além de bebidas em geral. Vendas e entregas ocorrem a partir das 18h, no sistema drive thru.

Nos domingos, na hora do almoço, a equipe vai oferecer frango assado, que deve ser encomendado com antecedência, através do telefone (14) 3662-8400 ou na sacristia da Igreja Matriz, após as missas.

E atenção: o pagamento dos itens do cardápio pode ser realizado através de cartão de crédito e/ou débito.