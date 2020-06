Banda do Caverna realiza live neste sábado às 19h

Banda fará tributo a Jovem Guarda – Divulgação

Amanhã, 06, às 19h, a Banda do Caverna realiza uma live. O show ao vivo irá arrecadar doações para a Apae de Bariri. A banda fará tributo a Jovem Guarda, e garante tocar os maiores sucessos da época.

Formada por Marcelo Caverna na voz e guitarra, Niltinho Leonel na bateira e Miguel Calegaria no baixo, a Banda do Caverna desde 1994 apresenta repertório com os clássicos do rock dos anos 50, 60 e 70.

A transmissão será feita na página do Facebook do vocalista Marcelo Caverna, e contará com a presença do baterista Osvaldo (Vadão), que além de fundador da Banda do Caverna, também acompanhou vários artistas no programa Jovem Guarda, comandado por Roberto Carlos.