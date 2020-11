Umuarama promoverá torneios em dezembro

O Umuarama Clube de Bariri ficará agitado em dezembro por causa de torneios que serão realizados, de várias modalidades esportivas.

Podem se inscrever somente associados do clube. É preciso que os sócios se enquadrem nas idades exigidas para cada competição. Confira:

Torneio de futebol categoria máster

Competição será nos dias 5 e 6 de dezembro

Idade mínima: 42 anos (nascidos até 1978)

Inscrições até hoje, dia 28

Torneio de basquete misto

Competição será no dia 5 de dezembro, a partir das 14h30

Idade mínima: 13 anos

Inscrições até 4 de dezembro

Torneio de vôlei feminino

Competição será no dia 6 de dezembro, a partir das 9h30

Inscrições até 3 de dezembro

Torneio de futsal categoria livre

Competição será nos dias 8,10 e 11 de dezembro, a partir das 18h45

Idade mínima: 16 anos (nascidos até 2004)

Inscrições até 1º de dezembro

Torneio de futebol categoria sub-15

Competição será no dia 12 de dezembro, a partir das 9h

Para nascidos nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008

Torneio de futebol categoria misto

Idade mínima: 30 anos (nascidos até 1990)

Inscrições até 6 de dezembro

Clube entrega alimentos à paróquia

Gerente de esportes do Umuarama, Rogério Capobianco, realiza entrega de alimentos na Paróquia de Santa Luzia – Divulgação

Na final do Campeonato de Futebol Livre do Umuarama Clube de Bariri, realizada no sábado (21), jogadores e associados que foram assistir à partida puderam contribuir com farinha, óleo e sal.

A ação solidária rendeu boa quantidade de alimentos para a Paróquia de Santa Luzia.