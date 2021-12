Título de Richarlyson no vôlei é destaque no GLOBO ESPORTE

Campeão da Libertadores e tri brasileiro, polivalente jogador vence torneio regional por Bariri – Divulgação

A galeria de títulos do currículo do polivalente Richarlyson ganhou mais um troféu. Campeão da Libertadores pelo Atlético-MG em 2013, tri do Brasileiro com o São Paulo entre 2006 e 2008 e com passagem pela seleção brasileira, o jogador levantou mais uma taça no último fim de semana. Só que desta vez, no vôlei.

Sem jogar futebol profissionalmente no futebol desde maio, quando defendeu o Noroeste na disputa da Série A3 do Paulista, o lateral/volante/meia fez parte da equipe de Bariri, no interior paulista, que ficou com o primeiro lugar do vôlei masculino no Retomada Esportiva, competição regional que reúne 18 cidades competindo em seis modalidades.

A final do torneio de vôlei foi disputada em Lençóis Paulista, a menos de 50 quilômetros de Bauru, onde Richarlyson mora. Na decisão, a equipe de Bariri venceu Cafelândia por 2 a 0, garantindo a primeira colocação.

Essa não é a primeira vez que Richarlyson atua como jogador de vôlei. O jogador já havia se dedicado à modalidade em outras oportunidades defendendo equipes em Taquarituba e Bauru.

O atleta costuma fazer postagens onde mostra a dedicação aos treinos e à manutenção da forma física e não deixou a conquista no vôlei passar batido nas redes sociais.

Fonte: Globo Esporte