Ronaldo Venerando assina contrato com o Novorizontino

O baririense Ronaldo Gabriel de Aguiar Venerando, 14 anos, assinou contrato com o Novorizontino. Ele está residindo no alojamento do clube em Novo Horizonte e atua na categoria sub-15.

Atacante, Ronaldo é filho de Edilson Donizetti Venerando e de Gabriela de Fátima de Aguiar.

Começou a treinar no Arrudão em Bariri, mas por causa do talento com a bola, passou a realizar treinamentos no Foguinho Sports, em Bauru.

Edilson conta que a família fazia muito esforço para que Ronaldo pudesse treinar em Bauru. Às vezes era preciso pagar por alguma carona. Por três anos ele viajou a Bauru.

O contrato assinado com um time de ponta no futebol paulista mostra que o esforço valeu a pena.