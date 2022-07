Nesta quarta-feira (27) tem quartas de final do Futsal na quadra do municipal

Nesta quarta-feira (27), tem início os jogos de quartas de final do Campeonato Municipal de Futsal de Bariri – 2022 “Aparecido Ramos – ‘Cidico’’, na quadra Conrado Migliorini do Clube Municipal de Bariri.

Os confrontos foram definidos após os últimos jogos da fase classificatória, realizados na noite de segunda-feira (25).

Nesta quarta-feira, Santo Antônio enfrenta o Fiel Bariri às 19h30. Logo após, às 20h30, a disputa é entre Unidos da Vila e Real Acessível.

Encerrando a semana e também a rodada, na sexta-feira (29) tem Bom Sabor contra o Juventude às 19h30 e 15 da Vila contra Don Casco às 20h30.

Tais confrontos definirão os jogos da semifinal a ser realizada no dia 3 de agosto, próxima quarta-feira.

Fonte: Assessoria de Comunicação