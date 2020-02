Bike e Running Fest Bariri estão com inscrições abertas

No dia 7 de junho, domingo, ocorre mais uma edição do Bike e Running Fest Bariri. O evento será em prol do Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo), Creche Madre Leônia e Associação Focinho Carente.

Segundo os organizadores, haverá venda de kit atleta (café da manhã e apoio nas trilhas) e percurso misto (terra + asfalto).

O evento também contará com praça de alimentação, show ao vivo, sorteio de brindes e ambiente familiar.

As inscrições devem ser realizadas através do site www.sympla.com. Mais informações nas páginas do grupo bikebariri no Facebook e Instagram, ou pelo telefone (14) 3662-5352.