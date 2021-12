Bariri: Unidos da Villa e Juventude decidem título do futsal

Na noite desta sexta-feira (10) será realizada a decisão do Campeonato Municipal de Futsal “Waldemor Penachi” – Cabeção.

Às 20h30 enfrentam-se na final Juventude s Unidos da Villa. O jogo preliminar (19h30) entre Bom Sabor x XV da Villa terá a disputa do terceiro lugar.

As semifinais foram realizadas na noite de quarta-feira (8). No primeiro jogo o Juventude venceu o Bom Sabor por 8 a 6, partida decidida na prorrogação. No segundo confronto o Unidos da Villa bateu o XV da Villa por 4 a 2.