Bariri: Rodada do futsal tem goleadas

Os dois jogos da noite de segunda-feira (20) pelo Campeonato Municipal de Futsal “Aparecido Ramos – Cidico” foram marcados por goleadas. A competição é realizada na Quadra Conrado Migliorini

Na primeira partida, o Juventude venceu o Amigos Nota 10 por 5 a 2. O destaque do confronto foi Fernando Ferreira, do Juventude, com dois gols.

No segundo jogo, o Unidos da Vila bateu o Arrudão por 6 a 0. Mateus Chagas, mais conhecido como Perci, marcou três gols para o Unidos da Vila.

Pelo grupo A, a equipe do Juventude venceu a segunda partida e fez 6 pontos, liderando o grupo, seguido por Santo Antônio, com 3, mas com um jogo a menos.

No Grupo B, Unidos da Vila também fez 6 pontos em 2 jogos e lidera o grupo, seguido por Don Casco, com 3 pontos e um jogo a menos.

Próximos jogos

Na quarta-feira (22) jogam RVA ex Bom Sabor, às 19h30, e Libertados x Resenha Futsal, às 20h30.

Encerrando os jogos da semana, na sexta-feira (24) jogam União x 15 da Vila, às 19h30, e Santa Helena x Fiel Bariri, às 20h30.