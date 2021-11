Bariri fatura ouro no vôlei masculino dos Jogos Regionais

Divulgação

O time de vôlei masculino de Bariri ficou em primeiro lugar nos Jogos Regionais da Retomada Esportiva 2021.

A competição foi realizada domingo (28) em Lençóis Paulista. Bariri venceu Botucatu e Cafelândia, com 2 sets a 0 nas duas partidas.

Para finalizar os compromissos de 2021, o time baririense disputa no dia 4 de dezembro (sábado que vem) o 3° lugar da liga APV (Associação Pró-Voleibol).

Os jogos acontecerão no Clube Municipal, localizado na Rua José Bonifácio, 914, às 17h.