Bariri é prata no futsal masculino dos jogos regionais

Divulgação

A equipe baririense de futsal masculino conquistou o segundo lugar dos Jogos Regionais da “Retomada Esportiva 2021”. O time disputou três jogos na cidade de Cafelândia no sábado (27).

O primeiro jogo foi contra Lins. Bariri venceu por 4 a 3. A semifinal foi disputada contra Itatinga, com vitória da equipe baririense por 3 a 0. Na final, Bariri perdeu para Cafelândia por 5 a 3.

A Prefeitura Municipal de Bariri e o Setor de Esportes parabenizam a equipe e informam que seguem apoiando todas as modalidades esportivas.