Bariri: Campeonato de futsal começa com muitos gols

A rodada inaugural do Campeonato Municipal de Futsal, realizada na segunda-feira (6) na Quadra Conrado Migliorini, foi marcada por muitos gols. A competição deste ano homenageia Aparecido Ramos de Oliveira “Cidico”.

Na primeira partida da noite, o Juventude (atual campeão) venceu o Libertados por 7 a 3. O destaque da partida foi Fernando Ferreira, com 3 gols, e Edemilson da Silva, com 2 gols, ambos do Juventude.

No outro confronto, o Unidos da Vila (atual vice-campeão) (FOTO) fez 7 a 5 no Tamo Junto. Pelo lado da equipe Unidos da Vila os destaques da partida foram Mateus Chagas, conhecido como Perci, que marcou 3 gols, e Ivan Martins, com 2 gols. Pelo Tamo Junto, William Cervalho anotou 3 gols.

Nesta quarta-feira (8) a partir das 19h30, enfrentam-se Bom Sabor x Santa Helena e 15 da Vila x Tec-Car.