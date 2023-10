Bariri: Arrudão é campeão do Regional

A equipe sub-10 da Associação Atlética Arrudão foi a campeã do Campeonato Regional de Futebol do Arrudão, denominado Marico Moço Júnior.

O jogo foi disputado no domingo (1º). No tempo normal houve empate contra o Meninos do Ouro, de Ibitinga. Nas cobranças de pênalti, o Arrudão venceu por 5 a 4.

No sub-13, o time do Pederneiras bateu o Arrudão por 1 a 0, ficando com o título.